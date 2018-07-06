В Сибири следователь задержалась на работе и угорела

Транспортная полиция начала собственную проверку по факту пожара в помещении линейного пункта полиции на станции Тулун (Иркутская область), в результате которого погибла следователь. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России.

«Назначена служебная проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к строгой ответственности», —говорится в сообщении. Инцидент произошел 4 июля, в результате него погибла женщина, следователь следственной группы, капитан юстиции.

Ранее Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) сообщило о возбуждении уголовного дела по факту инцидента по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

«Погибшая задержалась в помещении отдела по окончании рабочего дня. О пожаре она успела сообщить своему коллеге», — отмечалось в сообщении.

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