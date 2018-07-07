Победа сборной России на ЧМ лишит Дмитрия Маликова волос

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов пообещал состричь волосы, если сборная страны станет победителем чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Маликов стал гостем программы «Чемпионат без купюр», где признался, что готов на многое, если сборная России выиграет мундиаль. На уточняющий вопрос ведущего, готов ли певец расстаться со своей прической, певец ответил утвердительно. «Да, я готов побриться», — сказал он.

7 июля сборная России сыграет в четвертьфинале турнира против сборной Хорватии. В 1/8 финала чемпионата мира российская сборная переиграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

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