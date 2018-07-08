Сборная России обратилась к болельщикам после вылета с чемпионата мира

Сборная России после поражения от команды Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира обратилась к болельщикам в Twitter.

«Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все! Вы лучшие болельщики на свете!!!» — говорится в сообщении команды.

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Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, однако проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Президент России Владимир Путин назвал отечественных футболистов героями, уступившими в красивейшей игре.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

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