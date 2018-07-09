Эксперт оценил перспективы освоения побережья Восточной Арктики

Россия, пожалуй, одна из немногих стран на земле, у которой остались огромные незаселенные территории — Восточная Сибирь и побережье Восточной Арктики. Их освоение сопряжено с невероятными трудностями, но открытия, которые там могут быть сделаны, того стоят. Все прекрасно понимают, что эти земли являются огромным ресурсом, способным вывести Россию на новый технический и промышленный уровень, считает генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

После десяти лет изучения проблем нефтегазоносности восточной части российской Арктики, у эксперта сложилось мнение, отличающееся от точек зрения многих других специалистов на прогнозирование нефтегазоносности Восточного Таймыра, Хатангского залива и прилегающих областей. Эксперт считает, что подобные месторождения чем-то похожи на так называемую сланцевую нефть, у месторождений которой высокая поверхность раздела между минеральным скелетом и углеводородным сырьем. Поэтому методы освоения месторождений Восточного Таймыра должны быть близки к тем, что применяются на сланцевых месторождениях. Это должны быть горизонтальные скважины с большими зонами гидроразрыва пластов (ГРП).

«Лукойл» начал бурение на одной из таких структур, наиболее распространенное название которой — Журавлиная. При планировании работ даже было определено место, где удобно разместить порт для бункеровки судов и обслуживания Северного морского пути. Однако Рустам Танкаев еще раньше высказывал очень большие сомнения в целесообразности разбуривания Журавлиной площади, как и Центрально-Ольгинской. Наличие траппового магматизма там делает очень сложной разработку месторождений, даже если они будут открыты, что и подтверждается. Но бурить большие горизонтальные участки и проводить множественные ГРП, видимо, посчитали нецелесообразным. На Журавлиной, скорее всего, не попали в нужную точку и не вскрыли нефтеносные отложения, хотя они там точно есть, считает эксперт.

Что касается освоения Таймыра, то оно, по мнению Рустама Танкаева, очень перспективно, но на этом пути может быть сделано много ошибок и понесено финансовых потерь. А эти потери могут стать трагедиями для каждого конкретного инвестора, в том числе и для «Лукойла». Однако для страны и развития экономики России они обернутся большим благом. Эксперт полагает, что настанет день, когда «Лукойл» получит все назад — даже не благодаря разработке месторождений углеводородного сырья, а по причине наличия базы в этом районе. То место, которое «Лукойл» выбрал для бурения скважины, очень удобно для создания порта, считает эксперт. Эта защищенная бухта находится на трассе Севморпути. Сам процесс освоения этого региона для нашей страны необходим и это национальная идея, которая движет Россией начиная с XVI века, напоминает Рустам Танкаев.

Что касается инфраструктуры на Таймыре, которую необходимо построить в первую очередь, то Рустам Танкаев обращает внимание на Западный Таймыр, который является частью Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Эта часть полуострова осваивается очень быстро. В районе Ванкорского и других месторождений уже построены новые населенные пункты и постепенно вводятся в эксплуатацию месторождения этой группы, а также открываются новые. Построены магистральные нефтепроводы, которые позволяют поставлять нефть этого региона через Самотлор по трубопроводной системе Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Расстояния большие, транспортные затраты велики. Но есть и короткий путь — это Северный морской путь.

В России самый мощный ледокольный флот в мире, постоянно в строю находятся 6-7 атомных ледоколов. При этом есть нехватка инфраструктурных кораблей ледового класса — буксиров и танкеров. Их количество постоянно растет, но все равно их пока недостаточно. Вот почему «Роснефть» развивает два научно-производственных комплекса — «Звезду» в районе Владивостока и «Росляково» под Мурманском, которые должны в итоге создать новые технологические решения для эксплуатации Северного морского пути и разработки месторождений не только углеводородного сырья.

Заложенные первые суда на «Звезде» как раз рассчитаны на работу в районе Тикси, Диксона и других точек на СМП. Всего запланированы 22 пункта. Какие-то из них всем хорошо известны, как города Мурманск и Архангельск, какие-то менее, другие же будут только построены. Не исключено, что место, которое «Лукойл» выбрал для своего поселка на побережье Восточного Таймыра, станет катализатором для роста нового поселения на трассе СМП. Уже сейчас товарооборот на Севморпути превысил все показатели советского времени, и в настоящий момент достиг рекордного уровня. В 2018 году он будет превзойден, так как товарооборот превысит 8 миллионов тонн. Предполагается, что через 10 лет он должен дойти до отметки в 40 миллионов тонн, но и это немного для данной транспортной артерии.

Рустам Танкаев считает, что выход «Лукойла» в этот регион для компании был ошибкой. Освоение таких отдаленных и абсолютно необустроенных территорий — это в первую очередь задача государства. За решение этой проблемы обосновано бралась «Роснефть», поскольку, будучи государственной компанией, свое возможное поражение на Восточном Таймыре эта компания легко могла бы превратить в победу, тогда как «Лукойл» этого сделать не может.