Личный самолет Ким Чен Ына заметили в России

Личный самолет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в понедельник, 9 июля, заметили в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Борт находился в аэропорту около трех часов. Был ли сам Ким Чен Ын в самолете, неизвестно.

Агентство предполагает, что на нем во Владивосток могли прилететь чиновники, которые занимаются подготовкой возможного визита северокорейского лидера в Россию в рамках Восточного экономического форума.

В конце мая глава МИД Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Возможным поводом для визита называли Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. 1 июня была достигнута договоренность о личной встрече президента Владимира Путина и лидера КНДР. Также сообщалось, что президент России может посетить Северную Корею.

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