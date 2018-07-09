Прославившая на весь мир якутские морозы россиянка повторила успех с комарами

Жительница Якутии Анастасия Груздева выложила в своем Instagram фотографию, где ее лицо облеплено комарами. В сети снимок окрестили символом сибирского лета.

«Спонсоры данного фото — букетик цветов и отсутствие комаринки. Хочешь остановиться и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно», — подписала селфи девушка.

Спонсоры данного фото-букетик цветов и отсутствие комаринки😭💔 Хочешь остановится и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров🤷🏼‍♀️ Это было ужасно😭 Фото опубликовано @anastasiagav

Снимок набрал почти пять тысяч лайков. Многие комментаторы сочувствовали девушке, а некоторые сообщали, что этот снимок может стать популярнее предыдущего известного селфи Груздевой.

Россиянка Татьяна Саввина обратила внимание в своем Twitter-аккаунте на упомянутую фотографию полугодовой давности, которую ранее выкладывала якутянка. Тогда в пятидесятиградусный мороз ресницы девушки покрылись инеем.

Пост Саввиной получил почти две тысячи лайков. Некоторые подписчики предполагали, что фотография инсценирована, однако большинство выражали сочувствие жителям Якутска, которым приходится жить в столь недружелюбном климате.

Фотография заснеженных ресниц Груздевой облетела весь мир в январе 2018 года. Тогда в Якутии установились пятидесятиградусные морозы, и зарубежные СМИ активно писали о суровой сибирской зиме.

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