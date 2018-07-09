ЛГБТ-активисты из шести стран провели в Москве акцию под видом болельщиков

Иностранные ЛГБТ-активисты провели в Москве акцию в поддержку прав сексуальных меньшинств и рассказали о ней на специально созданном сайте.

Россия, по словам авторов проекта, одна из стран, «в которых гомосексуализм преследуется, иногда даже тюремными заключениями, и в которых запрещен флаг радуги».

Шестеро участников акции — жители Колумбии, Аргентины, Мексики, Нидерландов, Испании и Бразилии — прошли по российской столице и сфотографировались в футболках своих сборных, сложив из них радужный флаг.

В проекте участвовала президент ассоциации ЛГБТ-семьи GALEH из Испании Марта Маркес. «Этот проект объединяет мои страсти: активность, любовь к путешествиям, мою семью (наша дочь наполовину русская)», — отметила она.

Один из шести добровольцев — голландец Эрик Хоутер — сам не относится к ЛГБТ-активистам, но заменял своего брата, который не смог приехать. «Мы должны видеть, что гетеросексуалы тоже борются за это. И я защищаю права не только моего брата, но и права всех граждан», — пояснил он свою позицию.

Судя по фотографиям, участники акции гуляли по Красной площади, Александровскому саду, Измайловскому кремлю и в метрополитене.

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