Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

Микроавтобус с россиянами, следовавший из курортного города Мармарис в аэропорт Доломана, столкнулся с трактором утром 8 июня, в результате чего шестеро туристов из России получили травмы. Об этом сообщает CNN Türk.

Всего в аварии пострадало восемь человек, включая 38-летнего водителя трактора Али Османа Демира и его 10-летнего сына Алперена Демира.

Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной и аварийной служб оказали пострадавшим помощь и направили их в больницу в городе Ортаджа, Турция.

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Позже МИД России в Twitter сообщил, что россияне получили необходимую медицинскую помощь и вылетели домой.

Ранее в июле автобус с российскими туристами свалился в овраг на трассе в Грузии. Как отмечается, микроавтобус следовал по трассе Тбилиси — Телави (административный центр региона Кахетия). Он упал в овраг с высоты в несколько метров на Гомборском перевале. Травмы различной степени тяжести получили шесть путешественников из России.

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