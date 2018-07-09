Пассажир московского метро попытался скатиться по перилам и умер

В Москве пассажир метро умер в результате падения с перил лестницы, по которым он пытался скатиться. Инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского». Видеозапись с камер наблюдения опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина садится на перила, надеясь съехать по ним. Через мгновение он теряет равновесие и падает на платформу спиной вперед с высоты в несколько метров. Удар головой о мраморный пол стал для него смертельным.

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