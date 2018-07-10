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Бывший футболист сборной СССР обесценил выступление российской команды

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Ринат Дасаев

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит «Советский спорт».

«Обыграть Египет и Саудовскую Аравию — это подвиг? Или по пенальти — испанцев? Какой же это подвиг? Ну да, вышли в четвертьфинал, ребята, безусловно, полностью отдавались. Но сказать, что сделано что-то сверхъестественное, я не могу. Когда сборная СССР выиграла серебро Евро-1988, такой эйфории вокруг точно не было», — заявил Дасаев.

По словам бывшего футболиста, работу главного тренера команды Станислава Черчесова нельзя назвать впечатляющей. «Черчесов отработал неплохо. Но, опять же, по каким критериям судить? Ну, [Олег] Блохин в свое время Украину из группы выводил — и что? Кто-нибудь сейчас об их четвертьфинале вспоминает? [Константина ] Бескова за второе место на чемпионате Европы сняли. А мы теперь на четвертьфиналы молимся», — отметил он.

Сборная России на чемпионате мира 2018 года впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, однако проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Президент России Владимир Путин назвал отечественных футболистов героями, уступившими в красивейшей игре.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

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