Укравшего миномет и доспехи бывшего капитана ВМФ посадили на десять лет

В Санкт-Петербурге суд приговорил к десяти годам колонии бывшего капитана ВМФ Александра Кушнарева, укравшего из войсковой части миномет и доспехи, а также устроившего хулиганскую стрельбу по людям. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС). Кушнарев будет отбывать наказание в колонии общего режима, также он обязан выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Как установил суд, в феврале прошлого года Кушнарев проник на техническую территорию войсковой части 09703-Р, с помощью болтореза перекусил дужку навесного замка входной двери хранилища и похитил состоящий на вооружении 82-миллиметровый миномет 2Б14-1 стоимостью 760 тысяч рублей.

В мае-июне капитан пробрался в помещение Межрегиональной патриотической молодежной общественной организации «Валькирия» и украл комплект металлических доспехов, кольчугу и колчан со стрелами на общую сумму более 90 тысяч рублей.

В начале августа Кушнарев, находясь на территории гаражного кооператива, угрожал людям охотничьим оружием и даже несколько раз выстрелил в их сторону.

«Кроме того, осознавая незаконность и противоправность своих преступных действий, он приискал необходимые компоненты для изготовления взрывных устройств, после чего незаконно изготовил самодельное взрывное устройство типа осколочная мина-ловушка с готовыми и полуготовыми поражающими элементами, которое хранил до момента обнаружения и изъятия из свободного гражданского оборота сотрудниками полиции в гараже гаражного массива», — говорится в сообщении.

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