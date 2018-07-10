Россия завалит Запад кокошниками

Трое жующих хот-доги болельщиков в кокошниках на матче Россия — Испания вдохновили Российский экспортный центр (РЭЦ) начать поставки национального головного убора за рубеж. Об этом говорится на официальном сайте РЭЦ.

«Сейчас наши клиенты — это не только жители России, но и Казахстана, Белоруссии, Германии, США, Англии. Дизайнерское исполнение не может оставить равнодушным никого. Нашу культуру нельзя забывать, но, чтобы кокошник жил и в XXI веке, необходимо сделать его максимально модным, — рассказала об идее основательница бренда «Патриотка» Татьяна Домбровская. — Мы намерены участвовать в проекте Российского экспортного центра Made in Russia, чтобы получить дополнительные маркетинговые и PR-возможности для продвижения нашей марки на зарубежных рынках».

По мнению главы компании «Музейная мастерская русского кокошника и традиционного костюма» Владлены Гринблат, кокошники способны из любой женщины сделать красавицу. Она также отметила, что головной убор уже пользуется спросом во Франции, Бельгии и США.

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В июле новосибирский дизайнер Софья Хайда выпустила футболки с принтом, изображающим трех болельщиков в кокошниках, которые поедали хот-доги во время матча Россия — Испания. Одна из трех футболок полностью покрыта размноженным рисунком болельщиков, на другой они изображены один раз с подписью «Эту страну не победить!». В линейке есть и третья футболка, посвященная Игорю Акинфееву, с надписью Akinfeev.

Болельщики попали в кадр официальной трансляции матча. Первым снимок опубликовал в своем Twitter-аккаунте спортивный журналист и комментатор Василий Конов. «А молодцы, что на празднике как дома!» — подписал он изображение. Пользователи Twitter тут же окрестили троицу «самыми знаменитыми болельщиками».

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