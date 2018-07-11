Названа неожиданная польза физических упражнений

Ученые Университета Макгилл в Канаде выяснили, что усвоение нового моторного навыка происходит быстрее, если сразу после обучения делать кратковременные физические упражнения в течение 15 минут. По мнению исследователей, это поможет ускорить реабилитацию пациентов, перенесших инсульт или пострадавших от травмы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В эксперименте приняли участие 25 добровольцев, которым было предложено выполнить две различные задачи. Первая заключается в использовании динамометра для управления постоянно перемещающимся курсором между красными прямоугольниками на экране монитора. От силы нажатия на динамометр зависело, как высоко курсор поднимется. Затем часть испытуемых делала физические упражнения, а часть — отдыхала. При этом исследователи измеряли активность мозга участников с помощью электроэнцефалографии.

Через 30, 60 или 90 минут после сессии упражнений или отдыха добровольцы выполняли сокращенную версию предыдущей задачи, в ходе которой необходимо было просто несколько раз нажать на динамометр с силой, достаточной для того, чтобы «тронуть» курсором определенные прямоугольники. Через восемь и 24 часа участники повторили выполнение первой задачи.

Оказалось, что те, кто выполнял физические упражнения, более эффективно и с меньшей мозговой активностью могли повторить задачу, чем те, кто не тренировался. У этих участников навык хорошо сохранился и спустя 24 часа, что говорит о лучшей консолидации моторной памяти.

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