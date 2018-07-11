Иран заподозрили в использовании посольств для подготовки терактов

Вашингтон призвал страны проверять всех иранских дипломатов, так как Тегеран использует посольства для планирования терактов. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США.

«Мы обсудили, как Иран использует посольства в качестве прикрытия для планирования терактов. Последний пример — заговор, который раскрыли бельгийцы», — отмечается в сообщении.

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В связи со сложившейся ситуацией США призвали все страны тщательно проверять дипломатов, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Ранее в Германии в рамках расследования дела о подготовке теракта во Франции задержали аккредитованного в Вене иранского дипломата. МИД Ирана отверг все обвинения выразил протест послу Бельгии в связи с задержанием дипломата.

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