Ядерная сделка поставила крест на контактах России и Украины

Украинским чиновникам запретили контактировать с Россией без согласования с руководством страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, которого цитирует ТАСС.

«Прошу заметить, коллеги, что на любые такие вещи вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести какие-либо разговоры со страной-агрессором и нашим врагом... И все такие вещи, запросы провокационные и так далее прошу координировать с министерством иностранных дел и действовать только в пределах тех директив и мандатов, которые вам дает правительство», — сказал Гройсман на заседании правительства.

Его слова относятся к письму, которое было опубликовано 10 июля в газете «Украинская правда». Его авторство приписывается главе Минэнерго Украины Игорю Насалику, а само послание якобы адресовано замдиректора российского «Росатома» Кириллу Комарову. В нем Насалик предлагает Москве сотрудничество в атомной сфере.

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«Учитывая необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию на Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля», — говорится в письме. Речь идет о заводе по производству ядерного топлива в Кировоградской области, совместное строительство которого было заморожено в 2015 году. Также в послании утверждается, что ведомство Насалика заинтересовано в сотрудничестве с Россией.

Позднее Насалик назвал публикацию письма «подставой» и продемонстрировал другое письмо в адрес «Росатома», в котором речь идет о готовности обсуждать реализацию совместных с Россией проектов.

На заседании правительства 11 июля Насалик тоже заявил о фальсификации своего послания, назвав его «фейком». Тем не менее депутаты Верховной Рады от фракции «Народного фронта» потребовали от Минэнерго провести внутреннее расследование случившегося.

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