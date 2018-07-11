Черчесов взял на себя вину за незабитый пенальти Смолова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил неудачу нападающего Федора Смолова на домашнем чемпионате мира по футболу и взял вину за произошедшее на себя. Об этом он рассказал в эфире RT.

По словам Черчесова, Смолов прекрасно понимает ситуацию, в которую попал. При этом наставник россиян отметил, что еще не обсуждал результаты матча с Хорватией с футболистом.

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«Время пройдёт — мы встретимся, опять пообщаемся и будем делать следующие шаги. В конце концов, это его первый чемпионат мира, и, возможно, он психологически не очень грамотно подошёл. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», — добавил Черчесов.

Ранее тренер российской сборной по футболу подвел итоги выступления команды на ЧМ-2018. Черчесов отметил, что Россия одержала победу в моральном плане, но не в спортивном.

Сборная России в матче 1/4 финала встречалась с Хорватией и уступила в серии послематчевых пенальти (3:4). В 1/8 Россия оказалась сильнее испанцев, на групповом этапе россияне соперничали со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.

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