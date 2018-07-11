Авиакомпания отправила летевшего в Сочи россиянина на Ямал

Сотрудники авиакомпании UTair отправили летевшего на музыкальный фестиваль в Сочи жителя Ульяновска на Ямал, сообщает «Ульяновск-онлайн».

Инцидент произошел в феврале. По словам ульяновца, сотрудники авиакомпании в столичном аэропорту сами направили его на посадку в самолет, который в итоге улетел в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Ноябрьске мужчине удалось приобрести билет на ближайший рейс в Москву, и ночью при помощи сотрудников авиакомпании он все же вылетел в Сочи.

Мужчина отсудил у перевозчика деньги, потраченные им на дополнительные перелеты, гостиницу и билет на фестиваль — 30 тысяч рублей. Представители авиакомпании на заседание не пришли.

В июне 2016 года 22-летний нетрезвый пассажир по ошибке улетел из Москвы в Краснодар вместо Якутска. По словам мужчины, перед полетом он выпил с друзьями, зашел в самолет, занял свободное место и уснул. Полицейские на выходе из аэропорта стали проверять у него документы, и молодой человек узнал, что прилетел в другой город зайцем.

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