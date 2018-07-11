Американцы назвали российскую экономику сильнейшей

Исследования инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch (BofA) показали, что российская экономика стала сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран (GEM-10). Об этом сообщает ТАСС.

В анализе участвовали 68 развивающихся стран, которые сравнивали по 4,8 тысячи показателей. Россия заняла в рейтинге первое место, обогнав Китай, и стала обладателем «макрокубка», говорится в исследовании BofA.

«Хотя Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу, она выигрывает макроэкономический кубок среди стран GEM-10, объединяющих самые крупные развивающиеся экономики», — говорится в исследовании.

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Победа России связана со снижением уровня долга в стране. В то же время Китай, который оказался на втором месте, напротив, увеличил объем долговой нагрузки. По словам аналитиков BofA, Россия обладает самым сильным показателем внешней ликвидности, сбалансированного бюджета и текущего счета, а также низким уровнем внешнего долга, что делает ее экономику сильнейшей среди этих стран.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и главных задачах, затрагивающий в основном социальную сферу. Однако позже глава Счетной палаты и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин усомнился в реализации программы. По его мнению, у российской экономики не хватит ресурсов для исполнения майского указа.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, исполнение указа обойдется стране в 8 триллионов рублей. Программа будет реализована за счет средств госбюджета, после чего общая величина расходов в бюджете составит 25 триллионов рублей.

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