Мужчина погнался за ящерицей, закопался в песок по шею и застрял

В пригороде австралийского города Харви-Бей, штат Квинсленд, спасли местного жителя, которого засыпало песком во время погони за ящерицей. Об этом сообщает издание Frasier Coast Chronicle.

29-летний мужчина утверждает, что увидел бородатую агаму и погнался за ней по песчаным дюнам. Неожиданно земля разошлась под ногами, и он упал в провал глубиной два метра. Его крики услышали люди, которые оказались поблизости, и вызвали экстренные службы.

Спасатели обнаружили, что пострадавший по шею засыпан песком. Они принялись откапывать его руками и ведрами. На месте происшествия собрались около 20 полицейских, парамедиков и пожарных, затем к ним присоединились коммунальные рабочие с экскаватором. Спасательная операция продолжалась около пяти часов.

Сотрудники полиции заявили, что пострадавший им известен. Они полагают, что он находился в состоянии наркотического опьянения, когда погнался за ящерицей, и угодил в яму, сообщает 9 News.

В марте сообщалось, что житель американского города Гонолулу, штат Гавайи, попытался достать потерянный мяч и застрял между домами. Пожарным понадобилось более трех часов, чтобы проделать ход в железобетонной стене и вызволить его.

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