Рыбаки запротестовали гудком

12 июля 2018 года в 14 часов по инициативе экипажей рыболовецких судов, работающих на Севере и в Дальневосточных регионах, были поданы звуковые сигналы в знак протеста по поводу отсутствия реакции на многократные обращения рыбаков к руководителям ведомств и государства.

По мнению рыбаков эта отрасль страны оказалась на грани глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса. В правительстве Российской Федерации 21 — 22 июня обсуждались предложения, которые коренным образом меняют базовые принципы отраслевого законодательства, а именно предполагается отмена исторического принципа закрепления долей и введения аукционов. Не имея точных сведений о принятых правительством решениях — поскольку их никто не озвучил — рыбаки уверены, что у предприятий изъято 50 процентов крабовых квот и они выставлены на аукцион.

В отрасли считают, что тем самым будет создан прецедент, который в дальнейшем может будет распространен на любой вид водных биологических ресурсов и ситуация коснется всех предприятий отрасли.

«Рыбаки и рыбопромышленники, доведены до отчаяния тем, что правительство на ходу меняет правила игры в отношении наделения ресурсами рыбаков на 15-летний период, и вдруг появляется сообщение, что по крабам будет принято совершенно другое решение. Больше половины этого ресурса будет выставляться на аукцион. Это всколыхнуло рыбацкую общественность. Сегодня краб, завтра минтай, потом сельдь. Таким образом, будет разрушена вся система, которая была провозглашена недавно. На 15-летний период. Например, по Северному бассейну большинство подписали договора на 15-летний период. А тут на ходу начинают менять правила игры», — комментирует ситуацию председатель Северного Координационного Совета ассоциаций, объединений, организаций и предприятий Северного бассейна ( КС «Севрыба»), заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области Вячеслав Зиланов.

По его словам, при таком подходе десятки тысяч рыбаков останутся без работы, без перспективы.

Вячеслав Зиланов считает принимаемые решения «рыночной охотой за сырьевыми ресурсами и основными фондами». «Сейчас владельцы этих фондов владеют рыбными ресурсами, но отдает их рыбопромышленникам на 15 лет. А производственными фондами владеют рыбопромышленники. Если будет введена аукционная продажа, то «денежные мешки, не связанные с рыбной промышленностью, будут скупать эти квоты. А потом втридорога перепродавать тем же рыбакам. Вакханалия воцарится в нашем рыбном хозяйстве. Ведь мы пришли к историческому принципу не случайно. Этот принцип есть во всех международных организациях, где распределяют квоты среди стран. Аналогичная ситуация есть и у наших соседей. Будет развито браконьерство, теневая экономика, зарплата в конвертах. К этому что ли стремится правительство Медведева? — задается он вопросом.

В знак несогласия рыбаков с принятием в секретном режиме важных для отрасли решений 12 июля 2018 года прозвучал гудок протеста продолжительностью 5 минут на всех судах в море.