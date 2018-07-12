Путину доложили о спасении миллиардов рублей

Росфинмониторинг предотвратил вывод из России 50 миллиардов рублей, сообщил президенту Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин, которого цитирует ТАСС. Сделать это удалось при помощи судебной системы.

«Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой [председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава] Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — сказал Чиханчин.

По его словам, власти разрабатывают национальную систему классификации рисков при попытках отмывания денег.

«Согласно этим национальным оценкам риска, выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма», — отметил чиновник.

Ранее 12 июля стало известно об отзыве лицензии у латвийского банка ABLV, обвинявшегося в отмывании денег у клиентов из России и стран бывшего СССР. Это решение стало завершением процесса добровольной самоликвидации, который руководство банка запустило в середине июня из-за массового оттока клиентских средств и невозможности соблюдения норматива по достаточности капитала.

В феврале власти США предъявили банку обвинения в массовом отмывании денег. Минфин заявил, что это было основным направлением деятельности кредитной организации.

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В начале мая Центробанк рассказал об основных методах вывода денег из России. 24 процента от общего объема (или 23 миллиарда рублей в 2017 году) приходилось на авансирование импорта товаров или услуг. 19 миллиардов рублей было выведено по документам Федеральной службы судебных приставов, по 13 миллиардов — на сделки с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза.

В середине мая ЦБ заявил об увеличении оттока частного капитала из России. В январе — апреле 2018 года он составил 21 миллиард долларов против 17,9 миллиарда годом ранее. Основная статья оттока капитал из страны не связана с противозаконной деятельностью. В основном это погашение внешних кредитов и еврооблигаций банками.

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