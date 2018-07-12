Россиянин поспорил о выступлении сборной и лег под грузовик

Российский болельщик проспорил, что при выходе сборной в четвертьфинал чемпионата, он выбежит на трассу и ляжет под грузовик. Видео-отчет о поступке юного фаната появился в телеграм-канале «Силовики».

В начале ролика парень говорит фразу «когда проспорил, что сборная России по футболу выйдет в одну четвертую [финала]», после чего выбегает на трассу перед идущей на полном ходу и сигналящей фурой.

Молодой человек удачно расположился между колес грузовика и не пострадал. После того, как фура проехала, парень успевает откатиться в сторону и спастись от колес следующего автомобиля.

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