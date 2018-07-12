ФИФА не понравились красивые болельщицы на трибунах

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала вещателей меньше показывать планы привлекательных болельщиц во время трансляции матчей. Об этом сообщает Associated Press.

Глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки назвал позицию федерации «нормальной эволюцией» и отметил улучшения в политике трансляций российских вещателей.

Просьба связана с антидискриминационной политикой, которую проводит ФИФА. Эксперты организации заявили, что случаи, связанные с сексизмом, встречаются чаще, чем нарушения на почве расизма. Ранее потенциальной проблемой на ЧМ в России был назван расизм, по информации AP.

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В среду, 11 июля, стало известно, что спортивные журналистки Бразилии организовали кампанию по борьбе с сексуальными домогательствами после того, как столкнулись во время чемпионата мира по футболу в России с неприкрытыми приставаниями фанатов. Они запустили акцию «Дай ей работать» и одноименный хештег в соцсетях (#LetHerWork), а также записали ролик, призванный положить конец сексизму и приставаниям, с которыми они сталкиваются в повседневной работе.

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