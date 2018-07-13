ФИФА объяснила призыв не всматриваться в красивых болельщиц

Представители ФИФА прокомментировали призыв реже демонстрировать крупные планы болельщиц во время футбольных трансляций. Об этом сообщает Rambler News Service.

В пресс-службе Международной федерации футбола пояснили, что длительная демонстрация девушек на трибунах может показаться неэтичной. Кроме того, в подобных кадрах зрители могут усмотреть намеки на сексуальный подтекст, что также неуместно во время трансляции игры.

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Такое предложение связано с антидискриминационной политикой, проводимой федерацией. Эксперты ФИФА уверяют, что случаи нарушения прав человека на почве сексизма встречаются гораздо чаще, чем аналогичные ситуации с расизмом.

Ранее организация потребовала от вещателей уменьшить в своих трансляциях количество крупных планов привлекательных болельщиц. Глава департамента по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки назвал такой призыв «нормальной эволюцией».

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