Дзагоев заинтересовал европейский клуб

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в сферу интересов итальянского «Лацио». Об этом сообщает Laziopress.it.

Руководство клуба находится в поисках замены бразильцу Фелипе Андерсону, который переходит в английский «Вест Хэм Юнайтед». Помимо Дзагоева, итальянцы рассматривают кандидатуры игрока сборной Швейцарии Джердана Шакири, бразильского полузащитника Луана из «Гремио», а также аргентинца Алехандро Гомеса из «Аталанты». Подчеркивается, что спортивному директору римского клуба Игли Таре нравится игра 28-летнего россиянина.

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Дзагоев провел два матча в составе национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018. На 115-й минуте четвертьфинала против сборной Хорватии полузащитник ЦСКА стал автором голевой передачи. Его подачей со штрафного воспользовался партнер по армейскому клубу Марио Фернандес, сравняв счет в матче до 2:2. Россияне уступили в послематчевой серии пенальти со счетом 3:4 и остановились в шаге от полуфинала турнира.

Дзагоев выступает в ЦСКА с 2008 года. На его счету 75 голов в 331 матчах за московский клуб. Дзагоев трижды выигрывал чемпионат России, три раза становился обладателем национального кубка.

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