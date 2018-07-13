Воробьев заявил о важности оборонной промышленности

Правительство Московской области заинтересовано в том, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе развивались и их кадровый состав пополнялся выпускниками лучших вузов, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 13 июля, губернатор и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов посетили предприятие «ВПК "НПО машиностроения"» в Реутове. Они осмотрели уникальные установки, на которых проходят испытания различные изделия.

Воробьев отметил, что в регионе работает более 100 предприятий ОПК, в данной сфере заняты 137 тысяч человек. Доля ОПК в обрабатывающей промышленности Московской области составляет 44 процента. Глава региона подчеркнул, что на работу в область едут выпускники лучших вузов, потому что знают, в Подмосковье «предприятия с большими традициями».

Власти со своей стороны оказывают всестороннюю поддержку этому сектору промышленности, в том числе реализуя программы для привлечения на предприятия молодых специалистов, рассказал он. Кроме того, инвесторам компенсируют затраты на инфраструктуру.

В свою очередь, Юрий Борисов выразил мнение, что подмосковная оборонная промышленность имеет серьезные перспективы. Он заявил, что необходимо вкалывать силы и средства в технологический уровень предприятий ОПК. Продукция областных заводов должна не уступать заграничным аналогам, добавил он.

1 июня Воробьев заявил, что правительство заинтересовано в оборонзаказе и приложит усилия, что региональные предприятия были на хорошем счету.