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Воробьев заявил о важности оборонной промышленности

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Правительство Московской области заинтересовано в том, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса в регионе развивались и их кадровый состав пополнялся выпускниками лучших вузов, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 13 июля, губернатор и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов посетили предприятие «ВПК "НПО машиностроения"» в Реутове. Они осмотрели уникальные установки, на которых проходят испытания различные изделия.

Воробьев отметил, что в регионе работает более 100 предприятий ОПК, в данной сфере заняты 137 тысяч человек. Доля ОПК в обрабатывающей промышленности Московской области составляет 44 процента. Глава региона подчеркнул, что на работу в область едут выпускники лучших вузов, потому что знают, в Подмосковье «предприятия с большими традициями».

Власти со своей стороны оказывают всестороннюю поддержку этому сектору промышленности, в том числе реализуя программы для привлечения на предприятия молодых специалистов, рассказал он. Кроме того, инвесторам компенсируют затраты на инфраструктуру.

В свою очередь, Юрий Борисов выразил мнение, что подмосковная оборонная промышленность имеет серьезные перспективы. Он заявил, что необходимо вкалывать силы и средства в технологический уровень предприятий ОПК. Продукция областных заводов должна не уступать заграничным аналогам, добавил он.

1 июня Воробьев заявил, что правительство заинтересовано в оборонзаказе и приложит усилия, что региональные предприятия были на хорошем счету.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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