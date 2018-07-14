Тренер «Милана» попал под следствие

Главного тренера итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо подозревают в причастности к отмыванию денег. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, 40-летний итальянец владел 35 процентами акций фермы по выращиванию свиней, обанкротившейся в мае 2014 года. Гаттузо числился среди владельцев ценных бумаг на протяжении двух лет и расстался с акциями за несколько месяцев до банкротства.

Всего в списке подозреваемых 42 человека. Восемь человек уже арестованы, семеро помещены под домашний арест, один попал под стражу.

Гаттузо не первый раз привлек к себе внимание полиции. В 2013 году футболиста подозревали в причастности к договорным матчам.

Гаттузо возглавляет «Милан» с ноября 2017 года. Итальянец сменил на посту Винченцо Монтеллу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!