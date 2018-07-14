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Митрополит посоветовал не пить в бане и переименовать улицы

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Митрополит Иларион

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал не употреблять алкоголь в бане. С таким заявлением иерарх выступил в субботу, 14 июля, на телеканале «Россия 24», передает «Интерфакс».

«И в баню ходить можно в церковные праздники, и употреблять алкоголь, а вот делать и то, и другое одновременно не следует. Баня действует очищающе, а алкоголь действует в таком случае отравляюще», — предостерег он.

Также иерарх напомнил о необходимости переименования улиц, названных в честь лидеров и участников Октябрьской революции.

«Вот мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году», — заметил Иларион и предложил «покончить с этим» в канун столетия расстрела царской семьи: переименовать Свердловскую область на Екатеринбургскую и поставить у храма Христа Спасителя в Москве памятник Николаю II.

В конце июня в Госдуму был внесен законопроект, освобождающий служителей культа от обязательной аттестации рабочих мест. Как пояснила руководитель юридической службы Московского патриархата игуменья Ксения (Чернега), оценка условий служения религиозного персонала не может регулироваться законодательством и осуществляться сторонними организациями.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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