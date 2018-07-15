Дзюбе пообещали протекцию в Англии

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о выступлении национальной команды России на чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Конечно, я в шоке от выступления сборной России, ведь этого никто не ожидал. Мы давно не видели российскую команду в официальных встречах, поэтому показанный результат действительно впечатляет», — заявил Фердинанд.

Бывший футболист особенно отметил нападающего россиян Артема Дзюбу. «Если бы я тренировал какую-то команду, определенно, присмотрелся бы к этому нападающему. Артем физически силен, и в играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен. Мне кажется, если бы он попал в подходящую ему команду из Англии, то мог бы стать там звездой. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба — хороший выбор для многих команд в Англии», — добавил он.

В составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три мяча и сделал две голевые передачи в пяти матчах турнира. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила по пенальти Хорватии. Финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, пройдет 15 июля. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!