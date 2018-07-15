Макгрегор встретился с Путиным и восхвалил Россию

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор встретился с президентом России Владимиром Путиным на финале чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом спортсмен рассказал в Instagram.

«Сегодня я посетил финал чемпионата мира как гость российского президента Владимира Путина. Этот человек — один из величайших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, мистер Путин. Спасибо вам, примите поздравления с невероятным чемпионатом мира», — написал Магрегор.

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Макгрегор неоднократно признавался, что он в восторге от Путина, а также считает русских людей сильными.

Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Франции над командой Хорватии со счетом 4:2.

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