Ко дню рождения Макгрегора создали его статую за тысячи евро

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор получил в подарок ко дню рождения мраморную статую, стоимостью в 50 тысяч фунтов стерлингов (около 66 тысяч долларов). Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, скульптура весит более 100 килограммов. Она будет выставлена в лондонской галерее «JD Malat» в день рождения спортсмена (14 июля) и простоит там до 30 сентября.

«Для меня большая честь, что Конор принял этот подарок от меня. Для того чтобы создать статую, я обратился к древней Греции, когда спортсмены были, подобно богам, увековечены в мраморе», — заявил автор памятника, литовский скульптор Эдгар Аскелович.

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29-летний Макгрегор в январе 2018-го лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Последний поединок в чемпионате он провел в ноябре 2016 года, победив техническим нокаутом во втором раунде американца Эдди Альвареса. Всего в активе ирландца 24 поединка по правилам смешанных единоборств, в которых он одержал 21 победу (18 — досрочно) и потерпел три поражения.

Ожидается, что следующий бой Макгрегор проведет в октябре 2018-го против российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

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