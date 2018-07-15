Россиян напугали снижением пенсий без реформы

Без проведения соответствующей реформы размер пенсии в России может существенно сократиться уже через 12 лет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер», передает РИА Новости.

По словам главы Минфина, в настоящее время в среднем пенсия россиян составляет около 33 процентов от их прежней зарплаты. Однако данная цифра может измениться, если в пенсионное законодательство не будут внесены изменения, отметил он.

«Если мы ничего не будем делать, то просто количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию. Вот эти 33 процента — это будет 20 процентов в 2030 году», — пояснил Силуанов.

При этом он подчеркнул, что перед властями стоит задача повысить данный коэффициент до 40 процентов.

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Силуанов также отметил, что «у нас сегодня сложились такие пропорции, когда 1,8 работающего гражданина содержит одного пенсионера». В случае, если систему менять не будут, к 2030 году на одного пенсионера будет приходиться только один работник, пообещал министр. «Это систему разрывает просто пенсионную», — заявил он.

Ранее Силуанов пообещал россиянам, что средний размер пенсий к 2024 году вырастет на 35 процентов.

О старте новой пенсионной реформы, которая сводится к повышению пенсионного возраста, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Власти объясняют крайне непопулярную у населения реформу необходимостью и неспособностью текущей системы обеспечить достойные выплаты пенсионерам.

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