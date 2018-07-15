Глава ФИФА пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе речи на торжественном вечере в Большом театре подвел итоги чемпионата мира в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Владимир Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда. Сегодня мир — здесь», — заявил Инфантино.

Глава ФИФА поблагодарил футболистов, судей, болельщиков и страну-хозяйку турнира за проведенный чемпионат мира. «Россия превратилась в настоящую футбольную страну. Забудьте хоккей, все зимние виды спорта, потому что сейчас это официально: Россия — чисто футбольная страна. За это следует сказать спасибо игре сборной России — Черчесову, Акинфееву…», — добавил он.

Ранее Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим в истории. По словам функционера, турнир собрал более трех миллиардов телезрителей и привлек более миллиона болельщиков в Россию.

Чемпионат мира завершится 15 июля. В финале на стадионе «Лужники» встретятся сборные Хорватии и Франции.

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