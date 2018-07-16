МВД отказалось сообщать о плохих новостях на время ЧМ-2018

С момента начала чемпионата мира по футболу на 19 региональных сайтах МВД было опубликовано всего 13 негативных новостей, сообщает «7x7». Это в 100 раз меньше, чем месяцем ранее.

Корреспонденты издания проанализировали 19 региональных сайтов МВД и подсчитали, что в период с 15 мая по 14 июня на них было опубликовано 1377 новостей о разбоях, грабежах, угонах, мошенничестве, убийствах и наркотиках. С 15 июня по 15 июля 13 региональных управлений ведомства свели публикацию подобных новостей к нулю. Еще четыре ограничились одной-двумя негативными заметками. Пресс-службы управлений МВД по Коми и Кировской области за месяц написали по четыре новости о раскрытии преступлений и задержании подозреваемых.

Как отмечает «7х7», в большинстве регионов «плохие» новости перестали появляться на сайтах 7 июня, за неделю до начала ЧМ. Полиция предпочитала отчитываться о лекциях в школах и вузах, конференциях и посещении центров временного содержания мигрантов.

В середине июня пресс-служба МВД по Краснодарскому краю признавалась, что в связи с «особым распоряжением» все регионы будут публиковать только хорошие новости. Пресс-служба не уточнила, связано ли это с проведением мундиаля в России.

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