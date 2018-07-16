Россия
 
Последние новости
Путин и Трамп поговорили тет-а-тет
Москва устояла перед набегами фанатов  
Кубанские силовики приняли журналистов за террористов и два дня гонялись за ними
Брюс Уиллис разрешил главный спор о «Крепком орешке»
Чемпионат мира оказался популярнее Олимпиады
Туринская плащаница оказалась художественной подделкой
Определена зависимость США от российской нефти
Российский регион собрался интегрироваться с Донбассом
Порошенко рассказал о планах России атаковать Мариуполь
Новости партнеров

МВД отказалось сообщать о плохих новостях на время ЧМ-2018

Перейти в «Мою Ленту»

С момента начала чемпионата мира по футболу на 19 региональных сайтах МВД было опубликовано всего 13 негативных новостей, сообщает «7x7». Это в 100 раз меньше, чем месяцем ранее.

Корреспонденты издания проанализировали 19 региональных сайтов МВД и подсчитали, что в период с 15 мая по 14 июня на них было опубликовано 1377 новостей о разбоях, грабежах, угонах, мошенничестве, убийствах и наркотиках. С 15 июня по 15 июля 13 региональных управлений ведомства свели публикацию подобных новостей к нулю. Еще четыре ограничились одной-двумя негативными заметками. Пресс-службы управлений МВД по Коми и Кировской области за месяц написали по четыре новости о раскрытии преступлений и задержании подозреваемых.

Как отмечает «7х7», в большинстве регионов «плохие» новости перестали появляться на сайтах 7 июня, за неделю до начала ЧМ. Полиция предпочитала отчитываться о лекциях в школах и вузах, конференциях и посещении центров временного содержания мигрантов.

В середине июня пресс-служба МВД по Краснодарскому краю признавалась, что в связи с «особым распоряжением» все регионы будут публиковать только хорошие новости. Пресс-служба не уточнила, связано ли это с проведением мундиаля в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сколько негативных новостей появилось на сайтах МВД в регионах до и во время чемпионата мира по футболу
В МВД решили скрыть «негативные» новости во время ЧМ
Описан механизм проникновения активистов Pussy Riot на поле «Лужников»
Сотни нигерийцев использовали поездку на чемпионат для поиска работы в России
Другие материалы рубрики
Россия00:08Сегодня

Брожение умов

Почему россияне верят в смертельные дрожжи Гитлера и боятся хлеба
12:4414 июля

Стали известны подробности встречи Путина и Трампа

16:21Сегодня

Российский регион собрался интегрироваться с Донбассом

14:34Сегодня

Казакам поручили присматривать за московскими бомжами за 33 миллиона рублей

Россия00:0613 июля

Какой сексист ты сегодня?

Харассмент, слатшейминг, менсплейнинг и другие мужские грехи
18:4314 июля

РПЦ разрешила отпевать некрещеных младенцев

13:37Сегодня

Появились подробности похищения заподозренного в гомосексуальности чеченца

14:26Сегодня

Сотрудники благотворительного фонда похитили человека и попались

Россия00:0112 июля

«Заходишь в камеру, а она на полу лежит бетонном»

Беременных россиянок отправляют в тюрьму и превращают их жизнь в ад
09:55Сегодня

Песков рассказал о планах на президентские лимузины «Кортеж»

13:43Сегодня

Путин опоздал на встречу с Трампом

22:5813 июля

Заподозренного в гомосексуальности чеченца попытались похитить в Петербурге

Россия
Брожение умов
Почему россияне верят в смертельные дрожжи Гитлера и боятся хлеба
«Болезнь, как каток, прокатывается по семье»
Какой сексист ты сегодня?
Харассмент, слатшейминг, менсплейнинг и другие мужские грехи
МВД отказалось сообщать о плохих новостях на время ЧМ-2018
Российский регион собрался интегрироваться с Донбассом
Казакам поручили присматривать за московскими бомжами за 33 миллиона рублей
Появились подробности похищения заподозренного в гомосексуальности чеченца
Все материалы
Мир
Америка разоблачила российских разведчиков
У Трампа будут новые вопросы к Путину
Путин и Трамп поговорили тет-а-тет
Названный педофилом дайвер задумал засудить Илона Маска
Трамп превзошел Путина в опозданиях
Путин предложил Трампу обсудить болевые точки
«Россия ушла в глухой отказ»
Смерти вопреки
Он прошел все войны от Чечни до Донбасса и выжил. А теперь пишет в «Ленту.ру»
Все материалы
Бывший СССР
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Раскрыта роль ФСО в спасении Януковича
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Глава МВД Украины назвал условия «освобождения» Донбасса
Сотня горняков под Луганском оказалась заблокирована в обесточенной шахте
Украинские передовые «Молоты» оказались дефектными
Все материалы
Экономика
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
«Роснефть» в 2017 году инвестировала в инновации более 49 миллиардов рублей
США заставили Европу соблюдать санкции против Ирана
На спасение пенсионеров потратят миллиарды
Взяли на контроль
Банки следят за россиянами. Теперь они будут знать все
История в шоколаде
Как превратить проблему в идею для бизнеса
Объяснен небывалый рост пенсий россиян
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав Иваньков«Я никогда никого не боялся»
Он стал главным русским мафиози в Америке, но нашел смерть в России
«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»
Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Яровая предложила искать пропавших детей по геолокации их телефонов
Жерар Депардье накопил долги по налогам в Саранске
Африканцев выдворят из России за попытку сбежать в Европу
Пятый за две недели заключенный сбежал из колонии под Красноярском
Все материалы
Наука и техника
Маслину словили
Впервые установлен источник таинственных частиц-призраков
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
В тылу врага
Эти снимки сделал простой немецкий солдат. В СССР за такое убивали
В США нашли новую причину ядерной войны
США, Япония и Австралия разбомбили корабль в Тихом океане
Раскрыты подробности работы по замене Су-57
Минобороны Индии рассказало о будущем Су-57
Все материалы
Спорт
Двадцать лет спустя
Французы победили в финале чемпионата мира. Хорваты повержены
Хорватский футболист пожелал вышвырнуть активиста Pussy Riot со стадиона
Оценен ущерб подтопленному ливнем стадиону чемпионата мира
Поветкин подерется с непобежденным британским чемпионом на «Уэмбли»
«Нам больше не надо прятать своих ручных медведей»
Французы отметили победу на чемпионате мира кричалкой «Путин, хэй»
Лучший молодой игрок чемпионата мира отказался от заработанных денег
Все материалы
Культура
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
Битая Фрида
Яркие снимки и откровенные картины страдалицы и бисексуалки
Бога нет, насилие вечно
Эротика, бунт и страдания в фильмах главного режиссера XX века
Брюс Уиллис разрешил главный спор о «Крепком орешке»
Грудь Бритни Спирс вновь выскочила из лифчика на концерте
В Великобритании нашли утерянный сценарий Стенли Кубрика
Хабенский стал врагом Украины
Все материалы
Интернет и СМИ
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Я оделся как Иван, нравится?»
Он вгляделся в лица футбольных болельщиков и увидел любовь к России
Россию обвинили в разобщении американской нации через соцсети
Мужчина перепробовал десятки мерзких продуктов и мусорные пакеты и стал звездой
Кошки почувствовали землетрясение за 10 секунд до начала и удивили интернет
Путин рассказал о рекордном количестве кибератак на Россию за месяц
Все материалы
Ценности
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Кейт Миддлтон начала подражать Меган Маркл
Американцы похвалили наряд Наталии Водяновой на закрытии ЧМ-2018
Странное обручальное кольцо Эмили Ратаковски удивило фанатов
Мелания Трамп укуталась в пальто в 27-градусную жару
Все материалы
Путешествия
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Свобода недорого
Молодым людям станет проще путешествовать. Где они будут жить?
В Турции умер повздоривший с россиянином украинский турист
Чемпионат мира оказался популярнее Олимпиады
Раскрыта судьба избитого россиянином до полусмерти украинца
Booking.com поддержал санкции против России
Все материалы
Из жизни
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Пройдоха из трущоб
Фальшивый арабский принц 30 лет обманывал богачей и шиковал на чужие миллионы
Фура вышла из-под контроля из-за назойливой мухи
Проходимец попытался присвоить чужой куш в 63 миллиона долларов
Собака унюхала ядовитую змею во дворе и спасла детей
Индонезийцы убили 292 крокодила и отомстили за смерть друга
Все материалы
На футбол на Skoda Kodiaq
Едем на матчи в Волгограде и Самаре на Kodiaq российской сборки
Премиальные и ненадежные
Дорогие автомобили с наибольшим количеством поломок
Сэр, есть, сэр!
Тест внедорожника Jeep Wrangler нового поколения: он больше не сгорит?
Maserati для дачи
Не дошедший до конвейера Maserati Buran, который и хэтчбек, и минивэн
Datsun mi-DO превратили в двухместный кроссовер
В России появился суперроскошный Volvo XC90
Kia рассказала о новом Ceed для России
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы