Власти Орловской области создадут рабочую группу по интеграционному взаимодействию с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится в указе врио губернатора региона Андрея Клычкова. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации еще 12 июля, но тогда привлек внимание только местной прессы.

В состав группы включены представители правительства Орловской области и члены администрации Орла. Основной задачей названа координация взаимодействия региональных органов власти с непризнанными республиками Донбасса. Возможные направления сотрудничества в указе не уточняются.

По словам губернатора Клычкова, орловские власти просто систематизируют совместную работу с самопровозглашенными республиками в социально-экономической сфере. «Культурные и деловые связи между людьми невозможно запретить. Наша задача — создать для людей комфортные условия», — цитирует главу региона «Коммерсантъ Воронеж». Губернатор полагает, что его указ не затрагивает вопросы международного права, и в целом уверен, что обозначенная в документе территория экономически «тяготеет к России».

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Советник Клычкова Сергей Лежнев сообщил «Орловским новостям», что цель создания группы заключается в культурном обмене и оказании гуманитарной помощи. «Делегации из ДНР и ЛНР часто посещают Орловскую область с культурными программами», — пояснил он.

Андрей Клычков стал врио губернатора Орловской области в октябре 2017 года. До этого назначения он в течение восьми лет был депутатом Мосгордумы. Ему 38 лет, по образованию он юрист и политтехнолог, также окончил очно-заочное отделение Дипломатической академии МИД России по специальности «международные отношения». Коммунист.

Российское руководство неоднократно высказывалось в поддержку территориальной целостности Украины, однако в вопросе возвращения Донбасса под контроль Киева Кремль беспокоит угроза геноцида, исходящая, по мнению Москвы, со стороны радикальных националистов. Переход Крыма в состав РФ российские власти считают результатом выбора жителей этого региона, Киев и страны Запада называют это оккупацией и аннексией.

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