Испытания роботокомлекса «Турель» в ДНР попали на видео

Роботокомплекс «Турель» с дистанционным управлением огнем испытали в самопровозглашенной ДНР. Видео опубликовало издание Daily Storm.

Танковый пулемет Калашникова, установленный на платформе, можно заменить на крупнокалиберный пулемет «Утес». Комплекс предназначен для установки в укрытии на линии фронта. Он управляется платформой по сети на дистанции до 800 метров. По словам разработчиков, оружие способно удерживать и сопровождать цель.

По информации источников издания в Государственной инновационной компании ДНР, машину готовят к отправке на фронт и постановке на вооружение.

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