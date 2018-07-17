Женщины превзошли мужчин по смертям от сердечной недостаточности

Ученые Оттавского университета (Канада) выяснили, что риск смерти от сердечной недостаточности у женщин выше, чем у мужчин. Об этом сообщает The Economic Times.

Как пишет издание, смерть от сердечной недостаточности составляет 35 процентов от общей смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Однако специалисты не знали точно, зависит ли этот показатель от пола.

Исследователи проанализировали данные с 2009 по 2014 год о более 90 тысячах пациентов с диагнозом «сердечная недостаточность», живущих в провинции Онтарио. Женщины составляли 47 процентов больных, однако они чаще, чем пациенты-мужчины, страдали от хронических заболеваний, имели низкий доход и, в целом, были старше.

Оказалось, что число новых случаев сердечной недостаточности было низким в 2011-2012 годах, однако начало расти в следующем году. В течение одного года после постановки диагноза умерло 16,8 процента женщин (7156 человек), а мужчин — 14,9 процента (7138 человек). При этом показатели госпитализации также были более высоки у женщин и составляли в 2013 году 98 на 1000 пациентов (у мужчин 91 на 1000).

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