Путин ответил на вопрос о смене жизненных установок

Президент России Владимир Путин заявил, что с момента своего первого избрания на эту должность его мировоззрение не изменилось. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала Fox News о том, что случилось после 2000 года, когда российского лидера представляли как демократического реформатора. Расшифровка интервью Путина опубликована на сайте Кремля во вторник, 17 июля.

«Во-первых, у меня ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации, уже будучи взрослым человеком, как известно, а в этом возрасте предпочтения, жизненные установки не меняются», — сказал он.

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При этом президент указал собеседнику, что вовсе не Москва организовала военный государственный переворот на Украине и не она подвигла НАТО расширяться на Восток в нарушение договоренностей. «Поэтому со мной-то ничего не случилось. Что с вами произошло, мне бы хотелось знать», — заключил российский лидер.

В ходе интервью, которое президент дал после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, Путин трижды упрекнул в невнимательности американского журналиста. Он спросил президента о «бомбардировке» штата Флорида в презентации новейшего российского оружия.

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