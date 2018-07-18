Северную Корею предложили поощрить

Россия считает возможным ослабление санкций против Северной Кореи в качестве поощрения за адекватное поведение Пхеньяна. Об этом заявил посол России в КНДР Александр Мацегора, передает РИА Новости.

Такое предложение, по его словам, было бы логично вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН. «Позитивное изменение на Корейском полуострове налицо», — сказал он, отметив, что в санкционных резолюциях говорится, что это может послужить поводом для смягчения ограничительных мер.

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В 2017 году СБ ООН ужесточил санкции против Пхеньяна. В сентябре были введены ограничения на поставки нефтепродуктов и определен лимит на поставки Северной Корее сырой нефти. Также КНДР было запрещено покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию. Однако в марте страну уличили в нарушении санкционного режима. В частности, утверждалось, что для обхода международных ограничений КНДР перекачивает нефть из одного танкера в другой, подделывает данные геолокации судов и меняет идентификаторы кораблей в середине маршрута.

В августе Пхеньяну запретили экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР были заморожены, а северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, был запрещен вход в порты всех государств.

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