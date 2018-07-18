Россиян предупредили о росте цен на рыбу из-за ФСБ

Пограничная служба ФСБ предупредила рыбодобывающие компании о недопустимости использования судов, принадлежащих иностранцам. Как пишет «Коммерсантъ», это может привести к росту цен на рыбу.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), только в Северном бассейне на принадлежащий иностранцам транспорт приходится около 70 процентов флота.

Отмечается, что выполнение требований ФСБ приведет к дополнительным расходам на логистику, что отразится на конечной стоимости рыбной продукции. По подсчетам экспертов, дополнительные расходы отрасли могут достичь 12 миллиардов рублей в год.

В рыбодобывающих компаниях считают, что восполнить рынок российским морским транспортом невозможно в связи с тем, что новый флот не строится, а старые суда списываются.

Как газете сообщили в Росрыболовстве, агентство договорилось с пограничной службой ФСБ «проработать этот вопрос».

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