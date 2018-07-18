Олег Тиньков завершил выкуп ГДР TCS Group Holding PLC на 20 миллионов долларов

Группа TCS Group Holding PLC (TCS LI), ведущий онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России, получила от контролирующего акционера Олега Тинькова уведомление о совершении им сделок с глобальными депозитарными расписками (ГДР) группы.

В период между 6 и 12 июля Олег Тиньков дополнительно выкупил 233 210 ГДР на сумму около 4,9 миллионов долларов США. Таким образом, общее количество ГДР, приобретенных Олегом Тиньковым за последние несколько недель, составило 960 000 штук, а сумма сделок достигла уровня около 20 миллионов долларов США.

Эти сделки подтверждают уверенность контролирующего акционера группы в стабильно положительной динамике ее показателей и дальнейшем росте новых направлений деятельности, запущенных в рамках развития финансовой экосистемы Tinkoff.ru

