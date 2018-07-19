Желавший обезглавить британского премьера террорист признан виновным

В Великобритании признан виновным террорист, планировавший взорвать резиденцию премьер-министра Терезы Мэй, а ее саму обезглавить. Об этом сообщает The Independent. Приговор ему вынесут позднее.

Рахмана арестовали в августе 2017 года. Тогда же в его телефоне нашли сообщения с инструкциями, как провести теракт. Сторонник террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Нааймур Захария Рахман хотел взорвать входные ворота Даунинг-стрит, убить охранников, напасть на премьера, а затем привести в действие пояс смертника.

Сообщается, что сотрудники британской разведки MI5, ФБР и Скотленд-ярда работали под прикрытием, притворяясь экстремистами, и снабдили мужчину фальшивыми взрывными устройствами.

Как стало известно центральному уголовному суду Олд-Бейли, Рахман решил совершить атаку после того, как его дядя в составе ИГ погиб в Сирии. Издание пишет, что указания Рахман получал именно от дяди. Два других родственника подсудимого были ранее осуждены за пособничество террористам.

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