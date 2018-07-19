Турция отменила длившийся два года режим ЧП

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный два года назад. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Режим ЧП прекратил действовать в четверг, 19 июля, в 01.00 по местному времени (совпадает с мск). Это произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался его продлевать.

Ранее пресс-секретарь президента Ибрагим Калын заявлял, что отмена режима не говорит о слабости властей и не дает возможности террористам действовать. «И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, он снова будет введен», — добавил он.

Чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года, через неделю после попытки госпереворота в стране. Впоследствии этот режим продлевался семь раз. Власти объясняли это борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь шла об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Против режима выступали лидеры ЕС, а также представители турецкой оппозиции. По их мнению, он угрожал свободе и правам человека в стране.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Переворот закончился неудачно. На следующий день после этого президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что Россия придерживается принципиальной линии на категорическую недопустимость антиконституционных действий и насилия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!