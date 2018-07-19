В Госдуме анонсировали широкое обсуждение пенсионной системы

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что пенсионная реформа получит широкое обсуждение. Его слова приводит информационное агентство Regnum в четверг, 19 июля.

«Правительство внесло предложение по сохранению пенсионной системы, по сохранению ее смысла. Нам предстоит широкое обсуждение, мы понимаем, что решение не может быть принято в одиночку», — сказал он.

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Ранее в четверг правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста прошел первое чтение. За изменения в пенсионной системе проголосовали 327 депутатов, против высказались 102 парламентария.

Масштабные изменения в середине июня анонсировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно законопроекту, возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Эту меру в кабинете министров объяснили качественными демографическими изменениями в стране.

Власти большинства регионов реформу поддерживают.

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