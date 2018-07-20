В Звездном городке не сберегли добытую Гагариным баню

В подмосковном Звездном городке сгорела баня, которую президент Финляндии Урхо Калева Кекконен подарил первому космонавту Юрию Гагарину, сообщил РИА Новости информированный источник.

«Расчеты МЧС до сих пор находятся на месте пожара», — отметил собеседник агентства.

Сооружение, установленное рядом с центральной аллеей городка, называли в Центре подготовки космонавтов «баней Гагарина». Раз в неделю ее традиционно посещали как сами космонавты, так и руководство центра.

В прошлом году в бане провели реконструкцию. Последний месяц она не использовалась. Причина возгорания пока не называется.

В конце января в селе Басмановское Свердловской области сгорел дом, в котором родился первый президент России Борис Ельцин. Причиной пожара стала неисправная печь, оставленная без присмотра. Возгорание произошло в канун 87-летия со дня рождения Ельцина.

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