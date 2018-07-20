Популярная биодобавка оказалась бесполезной для продления жизни

Рыбий жир, содержащий омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, не способствует значительному снижению риска преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Восточной Англии, которые провели систематический обзор научной литературы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте учебного заведения.

Специалисты проанализировали 79 исследований, в которых, в общей сложности, приняли участие 112 тысяч человек. Добровольцы были разделены на группы в соответствии с уровнем употребления рыбьего жира в течение года, после чего было оценено состояние их сердца и кровеносных сосудов.

Оказалось, что большие количества рыбьего жира лишь незначительно уменьшали риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также не было существенной разницы между показателями частоты сердечных приступов или инсультов у людей, которые принимали пищевые добавки или соблюдали обычный здоровый рацион питания. По словам ученых, более значительную пользу для здоровья можно получить, если есть морепродукты, которые кроме ненасыщенных жирных кислот содержат селен, железо и витамин D.

Исследователи сообщают, что они нашли незначительный положительный эффект у альфа-линоленовой кислоты, которая также содержится в рапсе и грецких орехах. Она способна предотвратить смерть от ишемической болезни сердца лишь у одного на тысячу человек.

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