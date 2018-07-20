Названа сумма материнского капитала после «разморозки» индексации

Размер материнского капитала проиндексируют с 1 января 2020 года. Сумма выплат увеличится с 453 026 до 470 241 рубля. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает РБК со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2019, 2020 и 2021 годы.

В 2021 году маткапитал вырастет до 489 051 рубля.

Уровень инфляции, по прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году составит 3,8 процента, в 2021-м — 4 процента.

Размер маткапитала был заморожен в 2016 году. В качестве причин такого решения указывалась «финансово-экономическая ситуация в стране».

Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Деньги можно использовать после достижения ребенком возраста трех лет, кроме тех случаев, когда средства расходуются на первоначальный взнос или погашение кредитов на жилье.

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