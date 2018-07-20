Полмиллиарда рублей нашлись в холодильнике в пустующей квартире

Полмиллиарда рублей обнаружили оперативники в ходе обыска в квартире на улице Гастелло в Петербурге, сообщает издание MR7.ru.

Мероприятие проводилось 19 июля в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег.

В пустующей квартире сотрудники правоохранительных органов ничего не нашли, пока не открыли холодильник. Оттуда посыпались деньги. Для вывоза большого объема наличности оперативники вызвали СОБР Росгвардии.

Как отмечает издание, в 2017 году сотрудники МВД изъяли в одной из квартир на улице Гастелло 605 миллионов рублей.

14 декабря 2017 года сообщалось об изъятии из квартиры 54-летней жительницы Санкт-Петербурга более полумиллиарда рублей, которые были спрятаны в диване. Деньги также были обнаружены в ходе обыска по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в прошлом году через пять номинальных петербургских компаний провели свыше 650 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, подпольные банкиры заработали на этом более 50 миллионов.

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