Испанский клуб подписал вышедшего из тюрьмы футболиста

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Рубен Семеду

Новичок испанской Ла Лиги «Уэска» арендовал у «Вильярреала» португальского защитника Рубена Семеду, который провел пять месяцев в тюрьме. Об этом сообщает AS.

В официальном заявлении клуба Семеду характеризуется как скоростной и выносливый футболист, умеющий играть «на втором этаже». Однако, о проблемах португальца с законом умалчивается.

Семеду был обвинен в грабеже, покушении на убийство и хранении огнестрельного оружия. Футболисту удалось не довести дело до суда: Семеду достиг договоренности с правоохранительными органами, признав свою вину.

24-летний защитник выступал в составе «Вильярреала» с 2017 года. В чемпионате Испании игрок провел всего четыре встречи. С 2015 по 2017 футболист выступал за португальский «Спортинг». А активе Семеду 11 игр и три гола за молодежную сборную Португалии.

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