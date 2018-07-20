Ротшильды попались на отмывании денег

Власти Швейцарии обвинили Rothschild Bank в отмывании денег через государственный инвестфонд Малайзии 1MDB. О начатом расследовании сообщается на сайте швейцарского регулятора финансового рынка FINMA.

Фигурантами расследования стали головной Rothschild Bank AG и его дочерняя структура Rothschild Trust AG. Они не смогли объяснить регулятору происхождение активов отдельных клиентов, подозреваемых в отмывании.

В сообщении FINMA говорится, что Rothschild Bank не просто устанавливал с указанными сомнительными клиентами деловые отношения, но и «расширял их». При этом он сообщил о своих подозрениях в добросовестности клиентов властям, но сделал это с большим опозданием.

FINMA планирует направить в обе организации своего аудитора, чтобы провести масштабную проверку их бизнеса. Регулятор учтет, что банки самостоятельно приняли некоторые меры для устранения нарушений.

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Как именно Rothschild Bank связан с малайзийским фондом, не уточняется. 1MDB оказался в центре крупного скандала в 2011 году, когда расследование в отношении него начали местные власти. Дело было вскоре закрыто, но в 2015 году к расследованию подключилось ФБР. Ему удалось установить, что в период с 2009 по 2015 год фонд получил финансирование в семь миллиардов долларов, которые должен был направить в проекты экономического развития. Однако, как полагает следствие, часть этой суммы осела на счетах руководства фонда и других заинтересованных лиц.

Одним из них мог оказаться бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. При обыске в его доме в мае 2018 года были обнаружены 28,6 миллиона долларов наличными и ювелирные изделия на 109 миллионов.

В настоящее время расследование в отношении 1MDB ведется в шести странах, в том числе и в Швейцарии.

Rothschild Bank AG входит в банковскую группу N M Rothschild & Sons, которая считается одной из старейших в мире. Она была основана семьей Ротшильд в 1811 году и принадлежит известной европейской семье Ротшильд.

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